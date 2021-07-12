Yolu trafiğe kapatıp 2 kilometre yürüttüler

Çalışma yapan ekipler, Güzeltepe ve Yakakent otobüsleri olan 229, 329, 429 ve 529 numaralı hatların geçtiği geliş güzergahını tamamen trafiğe kapattı. Alternatif yol olmayınca, otobüsler geçemedi ve saatlerce bekledi. Bu ilginç uygulamada olan yine vatandaşa oldu. Onlarca bölge sakini, şoförler durumu anlatınca otobüsten inip aktarma durağına ya da çarşıya kadar yaklaşık 2 kilometre yürümek zorunda kaldı. Vatandaşlar, İzmirgaz'a ve Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Yolun saatler sonra trafiğe açıldığı öğrenildi.



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NASIL BUNA İZİN VERİYOR?'

OTOBÜSLERDEN yürümek zorunda kalan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. 61 yaşındaki Cengiz A, "Buradan çarşıya kadar yürüyeceğiz. Bu sıcakta bize yazık değil mi? Bunu nasıl düşünmezler?" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir çalışmaya izin vermemesi gerektiğini aktaran Sevim E. de, "Bizi sıcakta yürütüyorlar. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

ERMAN AZAR