AK Parti’nin yeni uygulaması Türkiye’de ilk kez Buca’da başladı

AK Parti Genel Merkezi'nin başlatmış olduğu "Teşkilat Koordinasyon Merkezi" Uygulaması, Türkiye'de ilk olarak Buca'da başladı. Merkeze dair bilgi veren Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu, "Teşkilat üyelerimize, mahalle teşkilatlarımıza eğitim vereceğiz. Yapımızı güçlendireceğiz, toplantılarımızı bu merkezimizde yapacağız. Buca'yı, bölgelere ayırarak kapsamlı şekilde teşkilat seferberliği başlatacağız. Merkezimizde eski partili büyüklerimiz görev alıyor, merkezimiz sabahtan akşama kadar vatandaşlarımıza da açık" dedi.