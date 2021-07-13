Aysel böyle öldü

İzmir'in Buca ilçesinde 16 yaşındaki Aysel Canpolat'a çarparak ölümüne neden sürücü Ercan Karadağ'ın kaza sırasında sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Korkunç kaza 10 Temmuz gecesi Buca Şirinyer Polis Karakolu sorumluluk bölgesinde kalan Homeros Vadisi iniş istikametinde yaşandı. Alkollü araç kullanmaktan 4 ay önce ehliyetine el konulan Ercan Karadağ, arkadaşı Mehmet Can ile birlikte seyir halindeyken, yol kenarında yürüyen lise öğrencisi Aysel Canpolat'a çarptı.

ARACI DURDURMADI BİLE

Karadağ, otomobili durdurup genç kıza yardım etmek yerine kaçtı. Bu sırada olay yerinden geçen başka bir otomobil sürücüsü, genç kızı aracına alıp Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 16 yaşındaki genç kız kurtulamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen polis, çarpıp kaçan sürücünün kullandığı otomobile ait bazı parçalar buldu. MOBESE kameraları üzerinden soruşturmayı derinleştiren polis 03 RK 355 plakalı aracın Betül Karadağ isimli kadına ait olduğunu belirledi.

SERBEST BIRAKILDI

Yapılan araştırma sonucu otomobili kullandığı anlaşılan Ercan Karadağ gözaltına alındı. Nöbetçi savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Karadağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tüm bu yaşananların ardından o gece meydana gelen kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Çünkü kaza, Ercan Karadağ'ın sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada meydana gelmişti. Görüntülerde, Karadağ'ın seyir halindeyken Aysel Canpolat'a çarptığı ve hiç durmadan yoluna devam ettiği görülüyor.

FATİH ŞENDİL