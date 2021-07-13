Foçalı kadınlar kendi ürünleriyle stant açtı

İZMİR'İN Foça ilçesinde yaşayan kadınlar, kendi ürettikleri el emeği, göz nuru ürünleri Yeni Foça'da vatandaşların beğenisine sunarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Foçalı kadınlar, binbir emekle ürettikleri takı ve aksesuarları Yeni Foça'da satışa çıkardı. Kentte yaşayan kadınların hayata daha özgüvenli ve aktif şekilde katılımını desteklemek amacıyla düzenlenen bu etkinliğin, Eylül sonuna kadar devam edeceği belirtilirken, stantlardaki birbirinden güzel ürünlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.