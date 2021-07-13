  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Foçalı kadınlar kendi ürünleriyle stant açtı

Foçalı kadınlar kendi ürünleriyle stant açtı

Foçalı kadınlar kendi ürünleriyle stant açtı

13.7.2021

İZMİR'İN Foça ilçesinde yaşayan kadınlar, kendi ürettikleri el emeği, göz nuru ürünleri Yeni Foça'da vatandaşların beğenisine sunarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Foçalı kadınlar, binbir emekle ürettikleri takı ve aksesuarları Yeni Foça'da satışa çıkardı. Kentte yaşayan kadınların hayata daha özgüvenli ve aktif şekilde katılımını desteklemek amacıyla düzenlenen bu etkinliğin, Eylül sonuna kadar devam edeceği belirtilirken, stantlardaki birbirinden güzel ürünlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Foçalı kadınlar kendi ürünleriyle stant açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.