İzin gününde gittiği denizde boğuldu

İzmir'in Urla ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde hareketsiz olarak bulunup hastaneye kaldırılan Hamdullah Peker (13), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Peker'in elektrikçide çalıştığı ve tatil gününde denize gittiği öğrenilirken, olaya tanık olan şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabından, "Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim" yorumunu paylaştı. Olay, önceki akşam saat 21.00 sıralarında, Urla'nın Özbek Mahallesi Akkum Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte plaja gelen Hamdullah Peker, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Arkadaşları ve plajdakiler tarafından arama çalışması sonuç vermezken, bir süre sonra Peker'in suyun yüzeyine çıktığı ve hareketsiz olduğu görüldü. Peker, çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Peker, Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hamdullah Peker hayatını kaybetti.

IŞIN KARACA DA ORADAYDI: KENDİMİ HİÇ BU KADAR İSE YARAMAZ HİSSETMEMİSTİM

AİLESİYLE birlikte olaya şahit olduğunu belirten şarkıcı Işın Karaca sosyal medya hesabından, "Biz bugün ailemle birlikte Özbek'te bu olaya şahit olduk. Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim. Denizden gelen imdat sesleri, balıkçı teknelerinin telaşı, kıyıda bizlerin duası. Allah'ım sen annesine, babasına sabırlar ver. Gözümün önünden gitmiyor" paylaşımında bulundu.