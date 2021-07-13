İzmir’in 15 Temmuz programı belli oldu

İZMİR Valiliği, bu yıl 5. kez idrak edilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ile ilgili program içeriğini kamuoyuyla paylaştı. Vali Yavuz Selim Köşger koordinesinde hazırlanan etkinliklerde, üniversiteler de aktif şekilde rol alacak. Konak Meydanı Saat Kulesi önünde saat 20.00'de il protokolü ve vatandaşlar bir araya gelecek. Programda 15 Temmuz belgeseli, mehteran konseri, protokol konuşmaları, 15 Temmuz şehitleri sancak koşusu sancak teslimi, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek. Saatler 23.00'ü gösterdiğinde Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi TV ekranlarından yaptığı çağrı, kurulan dev ekranlar aracılığıyla bir kez daha hatırlatılacak. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saatler 00.13'ü gösterdiğinde ise, Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de tüm camilerde aynı anda sela okunacak.