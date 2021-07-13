Soyer’e Pagos tepkisi

Başkan Tunç Soyer'in Kadifekale için Pagos ismini kullanmasına MHP ve AK Parti gruplarından tepkiler gelince, kısa süreli gerginlik yaşandı. Yükseklik için Kadifekale'nin baz alınacak olmasını içeren maddede parantez içinde Pagos yazılmasına karşı çıkan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Parti Grupları (MHP) ifadenin önergeden çıkarılmasını teklif etti.





Özgür Hızal



Selahattin Şahin

"HAYIR DERSİNİZ"

MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, "Bu maddede geçen yer Kadifekale. Ama aynı zamanda Pagos yazılmış. Biz buna karşı çıkıyoruz. Pagos Yunanca bir isim. Yunanca tepe anlamına geliyor" dedi. Şahin'in bu sözlerini Soyer, "Bizim bulduğumuz, sözlüğü açıp buraya Pagos diyelim dediğimiz bir şey değil. Tarihte Pagos geçiyor. Kadifekale ismini kullanıyoruz zaten" şeklinde cevapladı. Daha sonra AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal söz aldı. Hızal, "Komisyonda sunum yapılırken Kadifekale denildi. Yüzyıllardır öyle biliniyor. Pagos isminin son dönemde kullanılıyor olmasını manidar karşılıyoruz. Örneğin Smyrna Büyükşehir Belediye Başkanlığı diyebilir miyiz? Pagos ismini buraya yerleştirmeye çalışma çabasını doğru bulmuyoruz" dedi. MHP'li Şahin bir kez daha söz almak isteyince Soyer bu kez, "Selahattin Bey lütfen, tartışma yaratacak bir durum yok. Hayır dersiniz olur biter" diye konuştu. Daha sonra ilgili maddenin oylamasına geçilince, AK Parti ve MHP'li üyeler ret oyu verdi.



BOZTEPE'DEN MANDALLI ELEŞTİRİ

AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, kürsüden mandallı eleştiride bulundu. Boztepe, şunları söyledi: "Mandallarımız renklidir, birazdan çizme ile birlikte başkanımıza hediye edeceğim. Sayın başkanımız, 2 gün önce lavanta festivali yaptınız. Rica ediyorum başkanın attığı twittin altını okuyun. 'Lağım kokuyor' diyorlar. Gerçekten İzmir çok kötü kokuyor. Bakıyoruz başkan Salda gölünde. Tamam gez, ancak İzmir'e bak biraz. Giyeceksin bu çizmeyi. Eğer bir belediye başkanı çizme giyip yağmurda sokağa çıkmıyorsa, güneş tam sıcakken çıkamıyorsa belediye başkanlığı yapamıyordur. Bu mandalları bundan sonra burnumuza takarak gezeceğiz. Başka da çaremiz yok. Çünkü dağıttığınız maskeler de kesmiyor artık."



HİZMET BİNASINA GÜÇLENDİRME ÖNERİLMEDİ

MECLİS toplantısında geçtiğimiz yıl 30 Ekim'deki 6.9 şiddetindeki depremde hasar gördüğü için boşaltılan Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası için hazırlanan rapor okundu. Raporu hazırlayan Doç. Dr. Ufuk Yazgan ile birlikte hazırlayan İstanbul Teknik Üniversitesi eski Öğretim Üyesi Barış Erkuş, "Binanın güçlendirilerek korunması yaklaşımının maliyet ve insan güvenliği açısından uygun olmadığı noktasına geldik. Bu şekilde bir öneri sunduk. Takdir Büyükşehir Belediyesi'nde olacak" dedi.