‘FETÖ elebaşı derdest edilip getirilmelidir’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, dün MHP Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu'nun ortak toplantısını gerçekleştirdiklerini, Türkiye'yi yakından ilgilendiren iç ve dış gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını söyledi. Toplantıda ayrıca MHP'nin gelecek süreçte yapacağı siyasi çalışmaları ve takip edeceği stratejileri ana hatlarıyla gözden geçirdiklerini dile getiren Bahçeli, "Çıkarların değil ülkülerimizin peşindeyiz. Siyaseti hizmet yarışı yerine hezimet rekabetine, zillet parkuruna dönüştürenler bizi anlayamaz" dedi.



'ALÇAKÇA KAMPANYALAR'

MHP'nin bugüne kadar siyasette zamanlama yanlışına düşmediğini, millete rağmen bir siyaset tercihine heves etmediğini belirten Bahçeli, "Bu itibarla ara rejim özlemi duyanlar, demokrasiye silah çekenler, vesayetçi mihraklar bize yabancı ve uzaktır. Karanlık lobilerin telkinlerine, menfaat gruplarının tekliflerine kapımız sürgülüdür. Son günlerde Cumhur İttifakı'nı hedef alan alçak kampanyalara tamamıyla kulağımız tıkalı, gözümüz de gönlümüz de kapalıdır. Şirret niyetlerinin esiri olanlar ne derse desin, Cumhur İttifakı dünden daha güçlü bir şekilde ayaktadır; Türkiye için, Türk milleti için, istiklal ve istikbal haklarımız için varlık ve birliğini kararlılıkla muhafaza etmektedir" diye konuştu.



MÜTTEFİKLİK HUKUKU İÇİN

Devlet Bahçeli'nin hedefinde FETÖ elebaşı ve ABD de vardı. "Eğer ABD, FETÖ'yü Türkiye aleyhine imal etmemişse, Fetullah Gülen'i derhal Türkiye'ye iade etmelidir" diyen Bahçeli, "ABD bunu müttefiklik hukukuna saygı gereği yapmak zorundadır. Bu tarihi görevi terörizmle mücadeleye destek vermek, nerede durduğunu ispat etmek için yerine getirmekle mükelleftir" dedi.



FETÖ İLE TEK YUMURTA İKİZİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in FETÖ'cüleri kast ederek "bütün ağababaları uçup gitti, ne kadar gariban varsa içeride" sözlerini de hatırlatan Devlet Bahçeli, "Bu şahsın 'gariban' dedikleri, 15 Temmuz kalkışmasını idare eden cuntacılardır, Gazi Meclis'i bombalayan şerefsizlerdir, vatandaşlarımızın üzerine bomba atan canilerdir, soruları çalan hırsızlardır, kumpasçı polislerdir, kalemini ve vicdanını satan savcı ve hakimlerdir. İçerdekiler gariban değil, casus, hain, katil ve emperyalizmin kanlı tetikçileridir" ifadelerini kullandı.



'KILIÇDAROĞLU EĞER İSPATLAMAZSA NAMERTTİR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yalan ve iftira kampanyasına her gün bir yenisini eklediğini dile getiren Bahçeli, kadrolaşma iddialarına da cevap verdi. "Biz onu dinlerken utanıyoruz ama o konuşurken utanmıyor" diyen Bahçeli, "Demiş ki 'Bahçeli bütün bürokratik kadrolarını devlete yerleştiriyor'. Ey Kılıçdaroğlu, iddialarınla ilgili şayet bir bildiğin, bir tespitin var da açıklamıyorsan namerdin ağa babasısın. Bizimle gönül bağı bulunan bir kardeşimizin hakkı olmayan bir göreve yükseltilmesiyle ilgili en küçük bilgi ve belgen var da deşifre etmiyorsan müfterinin en önde gidenisin. Bizim kadrolaştığımızı, koltuk sevdasına kapıldığımızı iddia eden kokuşmuş yazar ve yorumcular, hodri meydan, bildiklerinizi kamuoyuyla paylaşmazsanız alçaksınız, ahlaksızsınız" diye konuştu.



"IZMİR'DE DEMOKRASİ TEMALI ZİLLET GÖSTERİMİ"

MUHALEFET partilerinin ortak paydalarının Türkiye düşmanlığı olan çevrelerin seçim baskısı ve dayatması olduğunu ifade eden Devlet Bahçeli, "Geçen hafta da İzmir'de yine demokrasi temalı bir zillet gösterimi sahne almıştır. Düzenlenen "Demokrasi için bir nefes" isimli mitingde CHP ve HDP yana yana gelmiş, emel ve eylem birlikteliği yapmışlardır. Hani ittifak yoktu? Bal gibi, buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır, ne var ki kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı meselesi de aralarında ihtilaf yaratmıştır" dedi.