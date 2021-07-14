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Haberler İzmir İşçi taşıyan otobüs TIR’a arkadan çarptı: 4 yaralı

İşçi taşıyan otobüs TIR’a arkadan çarptı: 4 yaralı

İşçi taşıyan otobüs TIR’a arkadan çarptı: 4 yaralı

14.7.2021

İZMİR Tire'den, Torbalı'ya fabrika işçisi taşıyan Yasin Ülker yönetimindeki servis otobüsü, dikkatsizlik yüzünden önünde seyir halinde olan Cafer Savran yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada Mikail Kiraz, Mustafa Erboy ve Serkan Elpeze ve Ülker yaralandı. İlk müdahalesi yoldan geçen sürücüler tarafından yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

■ NADİR UYSAL

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