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Haberler İzmir İzmir Foça'da makilik ve ormanlık alanda yangın! 1 uçak 5 helikopterle kontrol altına alındı

'da makilik ve ormanlık alanda yangın! 1 uçak 5 helikopterle kontrol altına alındı

Son dakika... 'in ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı, uçak ve helikopterle alarma geçti. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir Foça'da makilik ve ormanlık alanda yangın! 1 uçak 5 helikopterle kontrol altına alındı
AA

14.07.2021, 08:52

Foça'nın Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 5 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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