Foça'nın Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 5 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
İzmir Foça'da makilik ve ormanlık alanda yangın! 1 uçak 5 helikopterle kontrol altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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