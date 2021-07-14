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Haberler İzmir İzmir’de aşılanma oranı yüzde 71’i geçti

’de aşılanma oranı yüzde 71’i geçti

İzmir’de aşılanma oranı yüzde 71’i geçti

14.7.2021

KORONA virüsle mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmaları her geçen gün hız kazanırken, bir sevindirici haber de İzmir'den geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte aşılanma oranının yüzde 71'i geçtiğini duyurdu. Dün akşam sosyal medya hesabından konu hakkında paylaşım yapan Köşger, şunları kaydetti: "Güzel İzmir'de bugün itibariyle aşı olanların sayısı 4 milyonu, aşılanma oranı ise yüzde 71'i geçti. İnanıyorum ki yakın gelecekte bu oranlar daha da yükselecek ve bu işin üstesinden geleceğiz Haydi İzmir, hep birlikte kolları sıvıyoruz!"

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