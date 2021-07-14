Karşıyaka esnafına MHP’den her konuda destek

MHP Karşıyaka İlçe Teşkilatı, haftada 4 gün ilçe esnafını ziyaret ederek sorunlarına çareler arıyor. Teşkilat üyeleri, sorunların çözümü için ilgili birimlerle de irtibata geçiyor. Sahadaki çalışmaların Karşıyaka esnafı tarafından takdir edildiğine dikkat çeken MHP İlçe Başkanı Akif Yılmaz, Eylül ayında partilerine büyük katılım beklediklerini vurguladı. Yılmaz, "Can dostlara yönelik proje geliştirdik. Hayvan Hakları Komisyonu kurduk. Muhtarlıklarımızda mini kütüphaneler oluşturduk. Parklardaki su israfını belediye meclisinin gündemine getirdik. Çalışmalarımız sürecek" dedi.