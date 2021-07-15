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Haberler İzmir 18 derslikli okulun temeli törenle atıldı

18 derslikli okulun temeli törenle atıldı

18 derslikli okulun temeli törenle atıldı

15.7.2021

İZMİR'DE hayırsever vatandaşlar, özellikle deprem sonrasında açığa çıkan derslik ihtiyacının giderilmesi noktasında eğitime katkı sunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, daha önce Taçyıldız ailesi ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında İzmir Valiliği himayesinde protokolü imzalanan 18 derslikli Mehmet Çetin Taçyıldız İlkokulu için temel atma töreni düzenlendi. Hayırsever aile tarafından Bornova Gürpınar Mahallesi'ne kazandırılan okulun temel atma töreni, Vali Yavuz Selim Köşger, aile üyeleri, Bornova Kaymakamı V. Dr. Kemal Kızılkaya ve İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

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