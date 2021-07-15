Birincilikle girdiği okuldan birincilikle mezun oldu

Yaşar Üniversitesi, 2020- 2021 akademik yılı mezuniyet törenleri Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Törenlerde; fakülte, yüksekokul ve enstitülerden mezun olan öğrenciler keplerini havaya atarak, üniversite hayatlarını başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.



'FARKLI VİZYONLAR KATTI'

Birincilikle kazandığı Yaşar Üniversitesi'ni yine birincilikle bitiren Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Özge Ötleş, çift ana dal yaparak Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden de diploma aldı. İlköğretim hayatı boyunca okuduğu koleji ve İzmir Atatürk Lisesi'ni okul birinciliği ile bitiren Özge Ötleş, birincilikle yüzde 100 burslu olarak Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'ne girdi. İlköğretim ve lise hayatı boyunca matematik alanında birçok uluslararası birincilik kazanan Ötleş, izlediği Aamir Khan'ın '3 İdiots' filminde duyup etkilendiği "Başarıyı kovalamayın, işinizi severek yapın başarı zaten sizi kovalayacaktır" repliğinin kendisini başarıya taşıdığını söyledi. Özge Ötleş, "Bu zorlu yolculukta yönümü kaybetmeden hep en ileriye gitmemde bana tüm destek ve motivasyonu sağlayan ailem, hocalarım ve diğer bir ailem olan arkadaşlarım oldu. Yaşar Üniversitesi, vizyonu, müfredatı ve değerli hocaları ile düşünce yapımı şekillendirip bana farklı vizyonlar kattı" dedi.