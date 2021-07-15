Evini bastığı adamı bıçaklayarak öldürdü

İZMİR'İN Bornova ilçesi İnönü Mahallesi'nde M.G. isimli şahıs, önceki gece yarısı evine gittiği husumetlileri Erdoğan Karagül (27) ve Ahmet Aksoy'u (27) bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılarda Ahmet Aksoy kurtarılamadı. Diğer yaralı Erdoğan Karagül'ün ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. M.G. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayda kullanılan bıçak boş bir arazide bulundu.

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