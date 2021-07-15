İzmir tek yürek

İzmir'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren Folkart, 'İzmir'in renkleri tek yürek' adını verdiği destek projesiyle Göztepe, Altay, Menemenspor, Bucaspor, Karşıyaka, Bergama Belediyespor ve İzmirspor'un formalarının göğüs sponsoru oldu. Yardımın yaklaşık 20 milyon TL olduğunu ve paylaşımın İZVAK tarafından adil bir şekilde yapılacağı bildirildi. Altınordu'nun devam eden bir sözleşmesi olduğu için projeye dahil olmadı. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Biz bugünkü organizasyonu, sponsorluk anlaşmasını bir lütuf olarak görmüyoruz. Biz bunu Folkart olarak görev olarak görüyoruz. İzmir'de iş yapan, para kazanan tüm şirketlere de bunu öneriyorum, İzmir sporu bu şekilde gelişir, bu şekilde büyür. En büyük hayalimiz İzmir takımlarımızı Süper Lig'de görmek. Seneye bu sayıyı 3'e çıkarmak, ardından 4'e çıkarmak, 5'e çıkarmak en büyük temennimiz" dedi.

SEPİL: KENT İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Folkart grubuna teşek-kür ediyorum. Herkesin Folkart'ı örnek alması gerekiyor. Bugün futbol için buradayız ama İzmir bir sporcu merkezi. Her alanda sporcularımız çıkıyor. Verilen desteklerin futbol-da kalmayıp tüm branşlara yayılması çok önemli" dedi.



EKMEKÇİOĞLU: ÖRNEK ALINMALI

Altay Başkanı Özgür Ekmek-çioğlu, "Türkiye'de örnek alınan bir dostluk gösteriyoruz. İzmir'e değer katan Folkart'a teşekkür ediyoruz. Mesut Başkan her lig-deki takıma destek veriyor. Sancak ailesinden iki kişi yönetimimizde. Sancak ailesine böylesine yatırım yaptıkları için çok teşekkür ediyo-ruz" ifadelerini kullandı.



BÜYÜKKARCI: FOLKART ÖLÜMSÜZLEŞİYOR

KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Şehirden aldığını şehre verilmenin ete kemiğe büründüğü bir gün. Folkart ailesine teşekkür ediyorum. Çok az destek veren kurum var. Bir tanesi Folkart ailesi. Ölümsüz kulüplere bu desteği vererek gerçekten Folkart ailesi ölümsüzleşiyor" diye konuştu.



ŞAHİN: DESTEKLER ARTMALI

Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, "O kadar güzel bir pozisyondayız ki çok güzel bir günde birlikteyiz. Spor kulüpleri dünyanın en zor yöneticilik yapılan yerleri. Mesut Sancak Bey ve ailesini kutluyorum. Bu tür projelerin sadece bir aileye yüklenmesinde kalmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.



CANOĞLU: BİZE İLAÇ GİBİ GELDİ

Bergama Belediyespor Başka-nı Hasan Canoğlu, "Burada olmak-tan dolayı çok mutluyuz. Bu spon-sorluk bize ilaç gibi geldi. Folkart ailesine teşekkür ediyorum. İZVAK Başkanımız Ali Erten de bu birlik ve beraberliği sağladı. Bu sürecin sonunda İzmir'den yeni şampiyonlar gelecek" dedi.



TOPALOĞLU: ŞAMPİYON OLACAĞIZ

İzmirspor Başkanı Nedim Topaloğlu, "Ben yeni başkanım. Folkart ailesiyle yapılan iş birliği sonucu İzmirspor'a da destek olundu. Ben herkese teşekkür ediyorum. Sizlerin destekleriyle ben de bu sezon 3. Lig'e çıkacağımızın sözünü veriyorum. Kulübümüze yapılan yardım bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.



ERTEN: İZMİR'E SAHİP ÇIKIYORLAR

IZVAK Başkanı Ali Erten, "Bugün tarihi bir gün. Folkart ailesi, İzmir markalarına sahip çıkmak adına bizi davet etti. 2021-2022 sezonunda 7 İzmir kulübümüzün formalarında "Folkart" yer alacak. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Tüm kulüplerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.