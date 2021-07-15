İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü düzenlendi

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen yürüyüşe İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, öğretim üyeleri ve idari personel katıldı.

Yürüyüş, Gündoğdu Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Tunçsiper, "Üniversitemizin mensupları olarak bu yürüyüşle, 15 Temmuz 2016'da Türk halkının demokrasiye olan bağlılığıyla engel olduğu darbe girişimine dair milli hafızayı canlı tutmayı hedefledik. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin hatıralarına sahip çıkarak bu bilinci gelecek nesillerden nesillere aktarmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.







Yürüyüşün ardından Tunçsiper ve akademisyenler Narlıdere Şehitliği'ni ziyaret etti.



