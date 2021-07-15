  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü düzenlendi

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü düzenlendi

İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü düzenlendi.

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü düzenlendi
AA

15.07.2021, 22:13

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen yürüyüşe İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, öğretim üyeleri ve idari personel katıldı.

Yürüyüş, Gündoğdu Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Tunçsiper, "Üniversitemizin mensupları olarak bu yürüyüşle, 15 Temmuz 2016'da Türk halkının demokrasiye olan bağlılığıyla engel olduğu darbe girişimine dair milli hafızayı canlı tutmayı hedefledik. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin hatıralarına sahip çıkarak bu bilinci gelecek nesillerden nesillere aktarmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Yürüyüşün ardından Tunçsiper ve akademisyenler Narlıdere Şehitliği'ni ziyaret etti.


haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü düzenlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.