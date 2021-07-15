Örgüte ‘Başkenti’ İzmir’de ağır darbe

İzmir'de geçen 5 yıllık süre içinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemelerince 21 bin soruşturma yapıldığı ve bu soruşturlar kapsamında 6 bin 850 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildiği belirtildi. Yargılamaları tamamlanan davalarda ise 2 bin 841 kişinin arandığı belirtildi.



KAMUDA ÇALIŞAN 10 BİN KİŞİ

İzmir'de yapılan operasyonlar kapsamında 9 bin 780 FETÖ üyesinin resmi kurum görevlisi olduğu, 10 bin 314'ünün özel sektörde görev yaptığı, 4 bin 473'ünün ise askeri personel olduğu ortaya çıktı. İzmir'deki soruşturmalar kapsamında bin 28 mahrem şahıs tespit edilirken, bu şahıslardan 558'inin bulunduğu, 144'ünün yurtdışında olduğu, 328'inin cezaevinde bulunduğu, 282'inin ise firari olarak arandığı belirtildi. Bu süre zarfında 3 bin 835 asker şahsa yönelik adli işlem yapıldı. Terör örgütü mensuplarınca örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan kriptografik haberleşme sistemlerinden olan 'Bylock Talk And Chat' programı kullanıcısı 11 bin 340 şahıstan on bin 989 şahıs hakkında da adli işlem yapıldığı öğrenildi.



TOPLAM BİN 512 İŞ ADAMI VAR

İzmir genelinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği veya yardım ettikleri tespit edilen bin 512 iş adamı hakkında adli işlem yapıldı. 528 iş adamının tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 446 iş adamının adli kontrol kararı ile serbest kaldığı, 519'unun da Savcılık ve Mahkemelerce serbest kaldığı öğrenildi. 119 iş adamı ise halen aranıyor.

FATİH ŞENDİL