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Haberler İzmir Pazar yerinde ası standı kuruldu

Pazar yerinde ası standı kuruldu

Pazar yerinde ası standı kuruldu

15.7.2021

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar ilçesinde salı günleri kurulan üretici pazarında, aşı olmak isteyen vatandaşlar için çalışma başlattı. Pazara gelen vatandaşlara aşı olmak isteyip istemediklerini soran sağlık ekipleri, isteyenlere aşı yaptı.

KAYMAKAM ÖRNEK OLDU
Vatandaşlar, aşılarını yaptırdıktan sonra alışverişlerini tamamladı. Seferihisar Belediyesi zabıta birimleri de anons yaparak vatandaşları aşı standına davet etti. İzmir'in Tire ilçesinde de Park AVM ile kent merkezinde seyyar aşı birimleri oluşturuldu. Aşı stantlarına gelen vatandaşlar sadece kimlik göstererek aşılarını olabiliyor. Kaymakam Fatih Çobanoğlu ile İlçe Müftüsü Abdullah Kır ise vatandaşlara örnek olmak için Kovid-19 aşılarını Öğretmenevi önünde açılan seyyar stantta oldu.

NADİR UYSAL

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