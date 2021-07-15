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Haberler İzmir Ünlü çifti de tuzağa düşürmüşlerdi

Ünlü çifti de tuzağa düşürmüşlerdi

Ünlü çifti de tuzağa düşürmüşlerdi

15.7.2021

GEÇTİĞİMİZ günlerde de Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, villa tatili yapmak için internet üzerinden Bodrum'daki bir villayı kiralamak istedi. Villa için kapora yatıran çift, Gümüşlük'teki villaya geldiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı. Çift, kendilerine gösterilen resimler ile villanın arasındaki büyük fark karşısında şaşırdı ve harabe halindeki ev için yaptıkları anlaşmayı iptal ederek soluğu otelde aldı.
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