Yaşar Üniversitesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında, Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törene; Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler, idari personel ile öğrenciler katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında; ülkemizin kuruluşundan bu yana vatanımız uğrunda yitirdiğimiz, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi anma töreninde bir aradayız. Dünya olarak zor bir dönemden geçiyoruz, umuyoruz ki artık sonuna geldik. Böylesi günlerde, milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun vurgulanmasının, toplumsal hafızayı güncellemek adına önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.





DEMOKRASİ ŞEHİTLERİNE SAYGI

Rektör Prof. Dr. Dinçer, "Atatürk devriminde Cumhuriyetçilik, ana ilke ve esas değerdir. Demokraside dil, din, cinsiyet ve siyasal görüş farkı gözetilmeksizin herkes yasalar önünde eşittir. Anayasada belirtilen hukuk devleti olmak; Atatürk milliyetçiliği, ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık gibi cumhuriyetin temel niteliklerini bir yaşam tarzı haline getirmekle mümkündür. Demokrasinin toplumlar için ne kadar vazgeçilmez olduğundan, keyfi güç kullanımını engelleyen ve bireysel özgürlükleri koruyan hukuk devleti kavramının uluslar için öneminden Prof. Dr. Burcu Dönmez bahsetti. Ben sadece, üniversitem adına, bu ülkenin aydınları olarak, demokrasiye her zamankinden daha çok sahip çıkmamız gereken bir dönemden geçtiğimizi farkında olduğumuzu ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Ulusumuz, tarih boyunca defalarca ülkemizin geçilmez olduğunu kanıtlamıştır. Vatanımızın bütünlüğü ve tam bağımsızlığı uğruna canlarını feda etmiş olan tüm demokrasi şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum" şeklinde konuştu.





Yaşar Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Burcu Dönmez, "Demokrasi ve Hukuk Devleti İlkesi" başlıklı seminerinde demokrasi ve hukuk devletinin öneminden bahsetti. Prof. Dr. Dönmez, "Bir ülkenin hukuk devleti olabilmesi için öncelikle o ülkede demokrasinin olması gerekir. Demokrasi anlayışında egemenliğin kaynağının halk olması, iktidarın halk tarafından seçilmesi ve halkın isteği doğrultusunda kullanılması ortak düşünce olarak kabul edilmektedir" dedi.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında kitap ve makale sergisi de açıldı. Sergi, 12-26 Temmuz tarihleri arasında Rektörlük Sergi Salonunda yer alacak. Ayrıca, 15 Temmuz şehitleri, Geceden Şafağa ve Türkiye'de O Gece belgesel filmleri de gösterilirken, Yaşar Üniversitesi Radyosu'nda da Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre İşeri tarafından hazırlanan Türkiye Medyasının Demokrasi Sınavı: 15 Temmuz Darbe Girişimi" başlıklı program yayınlandı.