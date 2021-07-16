Boş evde erkek cesedi bulundu

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde bir apartmanın son katındaki boş daireye bir kişinin girdiğini gören çevre sakinleri, durumdan şüphelenerek daireyi kontrol etti. Eve giren vatandaşlar bir kişinin hareketsiz biçimde yattığını gördü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Sercan B'nin (22) hayatını kaybettiği belirlendi. Sercan B'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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