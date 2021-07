Boşanmam için daha ne olması gerekiyor?

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kendisini öldürmeye teşebbüsten 11 yıl 3 ay hapis cezası alan kocası Akif Aras'tan boşanamayan Tuğçe Aras (26) isyan etti. Kendisini zorla kaçırıp tecavüz eden, tehditle nikah kıyan kocasıyla olan evliliğinin yok sayılması için açtığı davanın sonuçlanmasını beklerken Eylül ayına ertelenmesiyle büyük şok yaşayan Tuğçe Aras, "Ben öğretmenlik hayali kuran bir genç kızdım. Bu adam bana defalarca tecavüz etti. Beni tüfekle vurup gözümden etti. Beni bu hale getiren biriyle nasıl isteyerek evlenebilirim. Boşanıp bu evliliğin yok hükmünde sayılmasını istiyorum. Boşanmam için bana daha ne olması gerekiyor" dedi.

'KURTULMAK İSTİYORUM'

Hayatını zindan eden ve yaşama sevincini elinden alan Akif Aras'ın soyadını taşıdığı için kendisini kötü hissettiğini belirten Tuğçe Aras, "Hala neyi bekliyorlar, 3 yıla yakın tutuksuz yargılanması sürdü. Her an öldürülecek korkusu ile ev hapsi yaşadım. Sonunda hak ettiği cezayı aldı. Bir an olsun nefes aldım. Boşanma davasıyla tamamen hayatımdan silinmesi bekliyordum ancak yine olmadı. Mahkeme heyeti önümüzdeki Eylül ayının sonuna davayı erteledi. Neden bekliyorlar. Zulüm gören bir insanı neden kurtarmıyorlar. Benim bu kişiden kurtulmam için ölmem mi gerekiyor" dedi.

■ FATİH ŞENDİL