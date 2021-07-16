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Haberler İzmir Çeşme’de tatilci yoğunluğu başladı

Çeşme’de tatilci yoğunluğu başladı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasına dakikalar kala tatillerini İzmir’in Çeşme ilçesinde geçirmek isteyen vatandaşlar, İzmir-Çeşme Otoyolunun Alaçatı gişelerinde yoğunluğa neden oldu.

Çeşme’de tatilci yoğunluğu başladı
İHA

16.07.2021, 17:39

Tüm yurtta olduğu gibi 9 günlük Kurban Bayramı tatilini sahillerde geçirmek isteyen vatandaşlar, İzmir'de de trafikte yoğunluk oluşturdu. İzmir-Çeşme Otoyolunun Alaçatı gişelerinde normalin üzerinde bir araç yoğunluğu gözlendi.



Sıcak havaya rağmen 24 saat görevinin başında olan polis ekipleri de, tatilini Çeşme'de geçirmek isteyen vatandaşlara asayiş uygulaması yaptı. Alaçatı gişelerinde oluşturulan kapama noktasında vatandaşlara genel asayiş uygulamasının yanı sıra, Covid-19 durumları sorgulandı. Tatilcilerin araçlarına ise görevli trafik polisleri tarafından sorgulama yapıldı.



BAYRAMDA NÜFUS 1,5 MİLYONA DAYANACAK
Normal nüfusu 50 bin civarında olan gözde turizm noktalarından Çeşme'nin Kurban Bayramında yaklaşık 1,5 milyon kişiyi ağırlaması bekleniyor. 9 günlük bayram tatilinde ise Çeşme'deki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

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