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Haberler İzmir Çöpten ‘zafer’ çıktı

Çöpten ‘zafer’ çıktı

Yeni Asır yazıyor, sorunlar çözülüyor. İzmir'in Tire ilçesine bağlı Karateke Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından köy merasına kurulmak istenen 'Katı Atık Depolama Tesisi' ile ilgili Tarım İl Mera Komisyonu'nda ret kararı geldİ.

Çöpten ‘zafer’ çıktı

16.7.2021

HAYVANCILIK CANLANACAK
Kararla birlikte aylardır meralarını kurtarmak için mücadele veren Karateke köylüleri sevince boğuldu. Tire ve çevre ilçelerin çöplerinin büyük ve küçükbaş hayvan sayısı hızla artacak. Çok mutluyuz" şeklinde konuştular. Her fırsatta İzmir için 'Başka Tarım Mümkün' diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, mera arazisine ısrarla çöp tesisi kurmak istemesi başta çevreciler olmak üzere kamuoyunda tepki ile karşılanmıştı. Mera Komisyonu'nun kararını değerlendiren Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, "Köy merası olması gerektiği gibi köylülere lüleri toplandığı Karateke'nin artık 'çöp köy' olarak anılmayacağını belirten köylüler, "Yeni Asır'ın gücünü en zor günlerimizde yanımızda hissettik. Meramızın çiftçiye kalmasıyla köyümüzdeki hayre kaldı. Sonuçta mücadele eden çiftçimiz kazandı" dedi. Muhtarı Erkan Tutkaç, "Alınan nihai kararla hem mevcut vahşi çöp depolama alanından, hem de yapılması planlanan katı atık depolama tesisinden kurtulduk. Çifte sevinç yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nadir UYSAL

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