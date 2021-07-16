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İzmir’de 76 FETÖ’cü tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün TSK içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 178 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İzmir’de 76 FETÖ’cü tutuklandı

16.7.2021

Şüphelilerden 43'ü faydalı itirafçı olmaları nedeniyle kolluk birimlerinden serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen 135 şüpheliden 76'sı tutuklanırken, 59'u adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözaltı kararı verilen 44 zanlıyı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

2 YILDA 20 OPERASYON
19 Kasım 2019 ila 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen askerlere yönelik 20 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda toplam 1299 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. İzmir'de önceki gün başlatılan operasyonda da 47 ilde 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 178'i yakalanmıştı.

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