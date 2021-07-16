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İzmir'de otoyol gişelerinde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından otoyol gişelerinde bir araçta yapılan aramada 11 kilogramın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.