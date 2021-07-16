  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de otoyol gişelerinde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İzmir'de otoyol gişelerinde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından otoyol gişelerinde bir araçta yapılan aramada 11 kilogramın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de otoyol gişelerinde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
İHA

16.07.2021, 21:39

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kemalpaşa-İzmir Çevreyolu Akalan gişelerinde şüphe üzerine bir araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada araç içerisinde 11 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirildi.



Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de otoyol gişelerinde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.