İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kemalpaşa-İzmir Çevreyolu Akalan gişelerinde şüphe üzerine bir araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada araç içerisinde 11 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
İzmir'de otoyol gişelerinde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.