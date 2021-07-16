Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle sadece protokol katılımıyla sınırlandırılan etkinlik, bu yıl kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte büyük bir kalabalığa sahne oldu. 15 Temmuz hain darbe girişimini asla unutmayacaklarını belirten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Türk milletinin imanıyla bu hain girişim engellenmiştir. Şehitlerimizi anıyor, şehit yakınlarımıza tekrar baş sağlığı diliyorum" dedi. Öte yandan etkinlikte, 15 Temmuz gazisi Yılmaz Lale, darbe gecesi yaşadıklarını İzmirlilerle paylaştı.
Yeni Asır Gazetesi ekibi de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğindeydi.
İzmirliler Konak Meydanı’nı doldurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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