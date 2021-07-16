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İzmirliler Konak Meydanı’nı doldurdu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, tüm ülkede olduğu gibi İzmir'de de vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Konak Meydanı Saat Kulesi önünde toplanan İzmirliler, hain kalkışmanın 5'inci yıl dönümünde de milli duygularla Demokrasi Nöbeti'ndeki yerini aldı.

16.7.2021