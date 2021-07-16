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İzmirliler Konak Meydanı’nı doldurdu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, tüm ülkede olduğu gibi İzmir'de de vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Konak Meydanı Saat Kulesi önünde toplanan İzmirliler, hain kalkışmanın 5'inci yıl dönümünde de milli duygularla Demokrasi Nöbeti'ndeki yerini aldı.

İzmirliler Konak Meydanı’nı doldurdu

16.7.2021

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle sadece protokol katılımıyla sınırlandırılan etkinlik, bu yıl kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte büyük bir kalabalığa sahne oldu. 15 Temmuz hain darbe girişimini asla unutmayacaklarını belirten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Türk milletinin imanıyla bu hain girişim engellenmiştir. Şehitlerimizi anıyor, şehit yakınlarımıza tekrar baş sağlığı diliyorum" dedi. Öte yandan etkinlikte, 15 Temmuz gazisi Yılmaz Lale, darbe gecesi yaşadıklarını İzmirlilerle paylaştı.

Yeni Asır Gazetesi ekibi de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğindeydi.

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