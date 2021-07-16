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Haberler İzmir Kaçak ihbarına giden ekip hayat kurtardı

Kaçak ihbarına giden ekip hayat kurtardı

İzmir Bornova’da doğalgaz kaçağı ihbarına müdahale eden ekip, doğalgaz vanası kapalı olan dairede yaptığı inceleme sonucu tüpten sızan gazdan etkilenen kişiyi hayata bağladı

Kaçak ihbarına giden ekip hayat kurtardı

16.7.2021

İzmir'in Bornova ilçesinde, 187 Acil Müdahale Hattı'na gelen bina içi gaz kaçağı ihbarına giden ekip, doğalgaz vanası kapalı bir dairede dedektörle inceleme yaptı. Dairede gaz kaçağı olduğunu tespit eden ekip güvenlik tedbiri alarak kapıyı çaldı. Sesli uyarıya rağmen yanıt alınamaması üzerine polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

PİKNİK TÜPÜNDE SIZINTI
Çilingirle açılan dairede, piknik tüpünün açık olduğu ve bir vatandaşın baygın halde olduğu görüldü. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA
İzmir Doğalgaz Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kentteki 3 bölgede doğalgaz acil müdahale yapılanması bulunduğu, 187 Doğalgaz Acil Müdahale Hattı'na gelen ihbarlara 15 dakikada ulaşıldığı ifade edilerek, "Yaşanan olay, acil müdahale hizmetinin sadece doğalgaz ile sınırlı olmadığını, periyodik olarak verilen eğitimlerin personelimiz tarafından hassasiyetle uygulanmış olmasının ne kadar değerli ve önemli olduğunu göstermiştir. Acil müdahale ekibimizi vermiş oldukları hizmette gösterdikleri özen ve dikkat için kutlayarak, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" denildi.

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