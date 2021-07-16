Şehitlere karanfil bıraktılar

İZMİR'DE 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitliklerde anma törenleri düzenlendi. Kadifekale Şehitliğinde düzenlenen törene katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu ve kent protokol üyeleri şehitliklere karanfil bıraktı.
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