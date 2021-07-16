Tüm yurtta aynı ruh

Darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde yurt genelinde çok sayıda anma etkinliği düzenlendi. Kapadokya'da da sıcak hava balonları, Türk bayrağı ve pankartlarla uçtu. AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı'nın hazırladığı "Unutmadık unutturmayacağız" ve "Türkiye geçilmez" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla uçan balonlar renkli görüntüler oluşturdu.