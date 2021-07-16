Darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde yurt genelinde çok sayıda anma etkinliği düzenlendi. Kapadokya'da da sıcak hava balonları, Türk bayrağı ve pankartlarla uçtu. AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı'nın hazırladığı "Unutmadık unutturmayacağız" ve "Türkiye geçilmez" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla uçan balonlar renkli görüntüler oluşturdu.
Tüm yurtta aynı ruh haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.