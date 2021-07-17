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Haberler İzmir ‘15 Temmuz sınavından basın alnının akıyla çıktı’

15 Temmuz sınavından basın alnının akıyla çıktı’

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Rektör Prof. Dr. Saffet Köse moderatörlüğünde "Hain Darbe Girişiminin Uluslararası İlişkiler ve Medyaya Yansımaları" başlıklı panele ev sahipliği yaptı.

‘15 Temmuz sınavından basın alnının akıyla çıktı’

17.7.2021

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in katılımıyla gerçekleşen paneli; Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, Çiğli İlçe Emniyet Müdürü Fevzi Yurtseven de takip ederken, Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç de konuşmacı olarak katıldı. Rektör Köse, "Bu tarihi bağımsızlık zaferini unutmayacağız, unutturmayacağız. Gelecek nesillere o hain gecenin aktarılmasında medyanın gücü önemli" dedi.

HAİNLERE KARŞI TEK SES
Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç ise darbecilerin 15 Temmuz'da basını yönetmekte zorlandığını ifade etti. Gülenç, "O akşam hem sosyal medya hem de ulusal basın, hainlere karşı tek ses oldu. Halkın sokağa dökülmesinde son derece önemli bir rol üstlendi ve bu süreçten alnının akıyla çıktı. Halk da sahneye çıkarak bu zihniyeti alaşağı etti" diye konuştu.


Kaymakam Çıtak, panelin sonunda Erhan Gülenç'e plaket takdim etti.

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