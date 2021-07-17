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Haberler İzmir 60 yıllık denizci Aksona’nın çöp isyanı

60 yıllık denizci Aksona’nın çöp isyanı

60 yıllık denizci Aksona’nın çöp isyanı

17.7.2021

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde onlarca çöp torbası, Orak Adası yakınlarında denize atıldı. Guletiyle bölgeden geçen Bodrum'un son sünger avcısı "Aksona" lakaplı Mehmet Baş, "60 yıllık denizciyim, böyle ihanet görmedim. Bunu yapanların cepleri dolu, beyinleri boş" dedi. Dolu çöp torbalarını kanca ile tekneye alan Baş, "Kendini herşeyin hakimi zanneden zihniyet, bu cennet coğrafyamızı cehenneme çeviriyor" diyerek isyanını dile getirdi.

■ ADEM ÜLKER

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