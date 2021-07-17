“CHP’li Tunç Soyer Yunan vatandaşı olsun”

"Tunç Soyer 100 yıl geç doğduğu için işgalci bir İngiliz komutanı olma fırsatını kaybetmiştir" diyen Osmanağaoğlu, "Bu yüzden de önündeki tek seçenek Yunan vatandaşlığına geçmek ve Atina'dan belediye başkanı seçilmektir. Öyle bir durumda istediği iskeleye Agamemnon'un adını verebilecektir. Fakat bunu Hasan Tahsin'in, Zübeyde Hanım'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'inde yapmasına asla izin verilmeyecektir" dedi.