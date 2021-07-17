Esra’nın çalışma azmi örnek oldu

YAŞAR Üniversitesi, bu yıl çok özel bir öğrencisini daha mezun etti. Doğuştan görme engelli olan Esra Çetiner, dereceyle bitirdiği lise eğitiminin ardından girdiği Yaşar Üniversitesi Psikoloji bölümünden de dereceyle mezun oldu. Çetiner, yüzde 100 burslu eğitim aldığı bölümünden üçüncülükle mezun olarak diploma töreninde coşkulu alkışların da sahibi oldu.

Sözlerine "Yazılı kaynaklara erişip kimseye ihtiyaç duymadan bağımsız şekilde okuyabilmemizi sağlayan Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'nın (TÜRGÖK) başarımda katkısı büyük. Tüm TÜRGÖK ailesine çok teşekkür ediyorum" diye başlayan Esra Çetiner, üniversitede çok iyi arkadaşlar edindiğini, sadece akademik olarak değil sosyal açıdan da üniversite hayatımın verimli geçtiğini söyledi. Çetiner, "Derste anlayamadığımız konularda birbirimize danıştık, sınav öncesinde birlikte çalıştık" diye konuştu