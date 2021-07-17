Gediz’i bırak Menderes’e bak

Menderes Özdere'de bulunan Çukuraltı Sahili'nde çekilen bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Kaya, "Başka illerde gezip akıl vereceğine, görevini yap, gel de Menderes'e bak" dedi

Mahmut Atilla Kaya

TÜRKİYE'Yİ KİRLETİYOR

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Gediz Nehri'ni kirleten noktaların tespitini yapmak için nehrin çıkış noktası olan Kütahya Murat Dağı'ndan başlayarak havza gezisi yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i, Çukuraltı Sahili'ndeki içler acısı görüntü üzerinden eleştirdi. Fosseptik ve kanalizasyonun denize aktığını belirten Kaya, "CHP'li Soyer kendi görevini yapmayarak sadece İzmir'de değil, tüm Türkiye'de çevrenin kirlenmesine sebep oluyor. Başka illerde gezip akıl vereceğine, görevini yap, gel de Menderes'e bak" dedi. Kaya'nın paylaşımına destek veren vatandaşlar, "O koku onları rahatsız etmiyor, sorsak hepsi çevreci! Tek yaptıkları dans etmek" diyerek Tunç Soyer'e tepki gösterdiler. Soyer'in geçtiğimiz gün Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeterli arıtma yapmadığını ima etmesi tepkilere neden olmuştu.