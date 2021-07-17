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Haberler İzmir İkinci baharlarında ciğerlerini paylaştılar

İkinci baharlarında ciğerlerini paylaştılar

İkinci baharlarında ciğerlerini paylaştılar

17.7.2021

İZMİR'DE karaciğer yetmezliği rahatsızlığı bulunan Sultan Akdoğan, 23 yıllık eşinin karaciğerinden alınan parçayla yaşama tutundu. 2 çocuk annesi Sultan Akdoğan, İzmir Kent Hastanesi'nde yapılan operasyonla eşi Murat Akdoğan'ın (46) karaciğerinden alınan parçayla iyileşti. Akdoğan, birlikte geçirecekleri güzel günlerin hayalini kurduğunu belirterek "Çok sıkıntı yaşadım. Bu bir mucize. Öncelikle hocalarım, sonra eşimden Allah bin kere razı olsun. Çok mutluyum daha ne isterim" dedi.
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