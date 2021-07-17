İzmir Çiğli Belediyesi’nde bayram öncesi işçi kıyımı

İZMİR'DE CHP'li Çiğli Belediyesi'nin sosyal tesislerinde çalışan 70 gıda işçisi işten çıkarıldı. Talepleri yerine getirilmeyen işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşılan anlaşmanın gerçekleştirilmemesi üzerine geçtiğimiz günlerde iş bırakmıştı. İşçilerin aldığı bu kararın ardından iddiaya göre, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, tesislerde çalışan 70 işçinin işine son verdi. Haksızlığa uğradıklarını dile getiren işçiler, dün belediyeye ait Akvaryum kafede toplanarak bayram öncesi kendilerini işsiz bırakan Gümrükçü'yü protesto etti.