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Haberler İzmir İzmir'de uyuşturucu yapımında kullanılan 26 ton malzeme ele geçirildi

İzmir'de uyuşturucu yapımında kullanılan 26 ton malzeme ele geçirildi

İzmir'in Aliağa Limanı'nda polisin düzenlediği operasyonda, Çin'den gelen bir konteynerde, uyuşturucu imalatında kullanılan 26 ton 160 kilogram asetil klorür hidrolik asit ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucu yapımında kullanılan 26 ton malzeme ele geçirildi
DHA

17.07.2021, 16:12 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021, 16:36

Çin'den, uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir kimyasalın deniz yoluyla İzmir'in Aliağa Limanı'na gönderileceği bilgisi üzerine Aliağa Cumhuriyet Başsavcılı'ğının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçacıkcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Gümrük Muhafaz Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Ekipler, evraklarında boya, reçine, parfüm ve ilaçlarda kullanılan 'benzil klorür' maddesi taşındığı görünen konteynerleri incelemeye aldı. İncelemede, 120 varil içerisinde, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 26 ton 160 kilogram asetil klorür hidrolik asit maddesi ele geçirildi.



TEK OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN EN YÜKLÜ KİMYASAL

Operasyon kapsamında ilk etapta 1 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen kimyasalla 13 ton eroin üretiminin gerçekleştirilebileceği bildirildi. Operasyonda ele geçirilen kimyasal maddenin, Türkiye'de tek seferde ele geçerilen en yüklü kimyasal malzeme olduğu bildirildi.



Bu arada polis ekipleri, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mersin'den İzmir'e atanan İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin görevinin 3'üncü gününde önemli bir operasyona imza atmış oldu.

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