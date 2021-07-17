Ölümüne takip!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde motosikletle evine giderken pompalı tüfekle uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden bir çocuk annesi Hatun Özsoy'un cenazesi, ailesine teslim edildi. 40 kilometre kaçtıktan sonra Eskiizmir semtinde yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Yusuf Kaçar'ın ise bir başkası ile 7 aylık evli olduğu ortaya çıktı.

KAMERALAR KAYDETTİ

Kaçar'ın, Hatun Özsoy'la iki aydır sevgili oldukları ve cinayeti de kıskançlık nedeniyle işlediği iddia edildi. Katil zanlısının, motosikleti ile evine giden Özsoy'u yaklaşık 15-20 dakika boyunca takip ettiği, bu takibin çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildiği ortaya çıktı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Akarca Plajı yakınlarında Tuzla Caddesi'nde meydana gelmiş, Hatun Özsoy, 35 AYG 324 plakalı motosikletiyle Tuzla Caddesi'nde seyir halindeyken fırından marketlere servis aracı olarak kullanılan bir araçtan pompalı tüfekle ateş açılması sonucu hayatını kaybetmişti. Öte yandan zanlı Yusuf Kaçar'ın, yedi ay önce evlendiği ancak boşanmak için gerekli olan bir yıllık sürenin dolmasını beklediği öğrenildi.

SON PAYLASIMI: O HALDE MUTLU ÖLMEK LAZIM!

SİLAHLI saldırıda hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Hatun Özsoy'un olaydan önce sosyal medya hesabından, Akarca Sahili'nden paylaşım yaptığı görüldü. Özsoy'un paylaşımda, "Hayatım boyunca sevdiğim insanları kaybetmekten korkmuşum. Bazen kendime soruyorum, beni kaybetmekten korkan var mı" diye yazdığı öğrenildi. Genç kadının oğluyla paylaştığı bir fotoğrafın altına düştüğü, "Madem uyku yarı ölüm halidir o halde mutlu ölmek lazım" ifadeleri ise yürek burktu.

FATİH ŞENDİL