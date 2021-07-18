45 göçmeni 3 gün ormanda yürütmüşler

İZMİR'İN Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçme hazırlığında olan 45 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin, araç yolu olmayan Çamur koyu yakınındaki orman içerisinde 3 gün yürütüldüğü tespit edildi. Göçmenlere, su ve yiyecek yardımı yapılırken, organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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