İZMİR'İN Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçme hazırlığında olan 45 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin, araç yolu olmayan Çamur koyu yakınındaki orman içerisinde 3 gün yürütüldüğü tespit edildi. Göçmenlere, su ve yiyecek yardımı yapılırken, organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
45 göçmeni 3 gün ormanda yürütmüşler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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