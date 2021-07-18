İZMİR Aliağa Limanı'nda eroin üretiminde kullanılan 26 ton 160 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, polis ekipleri, limana uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını aldı. Çin'den gelen gemiyi takibe alan ekipler, yaptıkları operasyonda konteynerler içerisinde 120 varil uyuşturucu madde üretiminde kullanılan 26 ton 160 kilograma ulaşan Asetil Klorür Hidroklorik Asit ele geçirdi. Kimyasal maddelerle 13 ton eroin yapılabileceği öğrenilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Aliağa Limanı’nda kimyasal operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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