Archil ve Melek'ten hayat teşekkürü

GÜRCİSTAN'IN Batum şehrinden gelen Archil 13 aylıkken, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den gelen Melek 5 yaşındayken İzmir Kent Hastanesi'nde karaciğer nakli oldu. Archil Mamudlaze (13) ve Melek Bulut (13) yıllar sonra doktorları Prof. Dr. Murat Kılıç'ı ziyaret edip hayata dönüş operasyonları için ona teşekkür etti. Prof. Dr. Murat Kılıç, "Archil ve Melek gibi nakil yaptığımız tüm çocuklarımızın gelişimlerinin yaşıtlarından farksız olması, bu güzel ziyaretleri bizim en büyük mutluluk kaynağımız" dedi.

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