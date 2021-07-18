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Haberler İzmir Bagajdan 11 kilo uyuşturucu çıktı

Bagajdan 11 kilo uyuşturucu çıktı

Bagajdan 11 kilo uyuşturucu çıktı

18.7.2021

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta narkotik köpekle arama yapan ekipler, bagajda çöp poşeti içerisinde 11 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirdi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
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