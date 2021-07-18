İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta narkotik köpekle arama yapan ekipler, bagajda çöp poşeti içerisinde 11 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirdi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bagajdan 11 kilo uyuşturucu çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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