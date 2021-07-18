Cinayetin nedeni haraç tartısması

AYDIN'IN Efeler ilçesinde Mehmet Savaş'ı (40) tabancayla öldüren Mete Aydoğan'ın (30) cinayeti iddia edildiği gibi küslük nedeniyle değil, hesap yüzünden işlediği ortaya çıktı. İfadesinde, "Bedava alkol istediler, haraç yedirmedim" diyen Aydoğdu, tutuklandı.

Tepecik Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana gelen olayda, restoran sahibi Aydoğan ile Mehmet Savaş ve Soner A. arasında tartışma çıkmış, Aydoğan'ın boynundan yaraladığı Savaş, ölmüştü.

■ KAZIM YÖRÜKCE