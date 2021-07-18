Devrilen traktörün altında kaldı

İZMİR'İN Bergama ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Halil Özmen (68) hayatını kaybetti. Kaşıkçı Mahallesi'nde yaşanan olayda ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Özmen'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Özmen'in, zeytin bahçesindeki ağaçları sulamaktan döndüğü ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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