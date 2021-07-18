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Haberler İzmir İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatroları'ndaki skandala Rojda Demirer'de isyan etti

İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatroları'ndaki skandala Rojda Demirer'de isyan etti

İlk sanatçılarını seçmek için sınav açan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda skandallar bitmiyor. Başarılı oyuncu Rojda Demirer de yaşanan olaylara isyan etti: “Jürinin söz hakkı yoktu da niye orada seçici kurul olarak oturdular. Aday, anne baba tiyatrocu diye kadro alamayacaksa niye o sınava alındı. Nereden tutsan elinde kalıyor.” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatroları'ndaki skandala Rojda Demirer'de isyan etti
SABAH

18.07.2021, 10:37

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sular durulmuyor! Jüri üyesi Şakir Gürzumar'ın oğlu Deniz Gürzumar'ın sınavı kazanması tepki çekmişti.

Bunun üzerine Belediye Başkanı Tunç Soyer geri adım atıp Gürzumar'ı kadroya almadı. Oyuncu Rojda Demirer de yaşanan olaylara isyan etti:

"Jürinin söz hakkı yoktu da niye orada seçici kurul olarak oturdular. Aday, anne baba tiyatrocu diye kadro alamayacaksa niye o sınava alındı. Nereden tutsan elinde kalıyor." dedi.

BİR SKANDAL DAHA
Yücel Erten'in genel sanat yönetmenliğini üstlendiği tiyatroda bir skandal daha yaşandı. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi kültür müdürlüğü çalışanı Okan Kam'ın kadroya girdiği ortaya çıktı.

Tiyatroculardan Tunç Soyer'e tepki: "Bu sınav usulüne uygun mu?"

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