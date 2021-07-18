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Haberler İzmir İzmir'de hayat kurtaran müdahale! Kahramanlık anları kamerada

İzmir'de hayat kurtaran müdahale! Kahramanlık anları kamerada

İzmir'de, boğazına ekmek kaçan vatandaş, büfe çalışanı tarafından yapılan heimlich manevrasıyla kurtuldu. Boğazına kaçan ekmekten kurtulan vatandaş, rahat nefes alırken o anlar, iş yeri kamerasına yansıdı.

İzmir'de hayat kurtaran müdahale! Kahramanlık anları kamerada
DHA

18.07.2021, 14:07

Konak ilçesi Anafartalar Caddesi'nde dün bir büfeye gelen kimliği öğrenilemeyen erkek, su satın aldı. Suyu içen vatandaşın öksürmesinden şüphelenen tekel bayi çalışanı Hasan S., hemen müdahale ederek ona heimlich manevrası yaptı.

Boğazına kaçan ekmekten kurtulan vatandaş, rahat nefes aldı. O anlar, iş yeri kamerasına yansıdı.

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