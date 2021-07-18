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İzmir'de hayat kurtaran müdahale! Kahramanlık anları kamerada

İzmir'de, boğazına ekmek kaçan vatandaş, büfe çalışanı tarafından yapılan heimlich manevrasıyla kurtuldu. Boğazına kaçan ekmekten kurtulan vatandaş, rahat nefes alırken o anlar, iş yeri kamerasına yansıdı.