Konak ilçesi Anafartalar Caddesi'nde dün bir büfeye gelen kimliği öğrenilemeyen erkek, su satın aldı. Suyu içen vatandaşın öksürmesinden şüphelenen tekel bayi çalışanı Hasan S., hemen müdahale ederek ona heimlich manevrası yaptı.
Boğazına kaçan ekmekten kurtulan vatandaş, rahat nefes aldı. O anlar, iş yeri kamerasına yansıdı.Pizzacıda yürekler ağza geldi: İşletme sahibinin ilk yardımı hayat kurtardı
İzmir'de hayat kurtaran müdahale! Kahramanlık anları kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.