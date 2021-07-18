İzmir'de kaybolan Manisa’da bulundu

ÖNCEKİ gün İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir kiraz bahçesinde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından Sancaklıiğdecik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk muayenesi bulunduğu yerde yapılan E.Ö. detaylı tetkikler için ambulansla hastaneye götürüldü.

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