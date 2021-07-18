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Haberler İzmir İzmir'de kaybolan Manisa’da bulundu

İzmir'de kaybolan Manisa’da bulundu

İzmir'de kaybolan Manisa’da bulundu

18.7.2021

ÖNCEKİ gün İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir kiraz bahçesinde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından Sancaklıiğdecik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk muayenesi bulunduğu yerde yapılan E.Ö. detaylı tetkikler için ambulansla hastaneye götürüldü.
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