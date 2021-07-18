Kalyoncu’dan Soyer’e Gediz Nehri tepkisi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Gediz Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için başlattığı "Temiz Gediz Temiz Körfez" turuna bir eleştiri de MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'dan geldi. MHP'li Hasan Kalyoncu, "Tunç Soyer İzmir Körfezi'nde kirlilikten bahsedilirken kendi üzerine düşen görevleri yapmak yerine, değişik işler peşinde koşuyor. Gediz Nehri'nin sorunlarını 4 günde belirleyecek ve rapor hazırlayıp Cumhurbaşkanı'na sunacakmış. Gerçekten iyi niyetli olsa kimsenin sözü yok. Fakat yaptığı o denli dünyadan habersizce ve tamamen şov için kurgulanmış bir oyun" diye konuştu

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